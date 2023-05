Kvalitetslys til at få arbejdet gjort

Den genopladelige Philips RCH10S er velegnet til hurtig inspektion og længerevarende reparationsopgaver. Den fjerner alle skygger med sin 120° lysstråle, mens dens 360° drejekrog og en kraftig magnet giver mulighed for at have hænderne fri til at arbejde. Se alle fordelene