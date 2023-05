Teleskopbeslag, som kan forlænges

Philips Xperion 6000 LED-lys under motorhjelmen er udstyret med to integrerede teleskopkroge, der kan forlænges på begge sider og drejes 360 grader. Krogene har bredere åbninger og er dækket med blødt gummi for nem fastgørelse til køretøjets motorhjelm uden at ridse lakken. Med en holder, der strækker sig fra 1.10 til 2.08 meter, kan vores Philips Xperion 6000 LED-lampe under motorhjelmen bruges på en lang række steder. Uanset om du befinder dig under motorhjelmen, taget eller bagklappen på en bil, varevogn eller lastbil, har denne lampe den fleksibilitet, du har brug for.