De to mest brugte lys, kombineret i én lampe

Forskellige job kræver forskellige mængder lys. Den lydaktiverede Philips Xperion 6000 Flood-projektør samler de to hyppigst anvendte former for værkstedsbelysning i én lampe. Et bredvinklet, ensartet projektørlys til arbejde på store områder over længere tid, og et fokuseret lys, der koncentrerer belysningen på små områder for at opnå den bedste kontrast og lysstyrke, ideelt til detaljerede inspektioner og trange steder.