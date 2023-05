Batteri med hurtig opladning og lang levetid

Det tager mindre end 2,5 timer at oplade Philips Xperion 6000-pandelampen. Med et batteri, der er designet til at holde i 2,5 til 4,5 timer, giver vores pandelampe dig mulighed for at arbejde en hel dag uden afbrydelser. Genoplad den derefter om natten, så du er klar til at gå i gang igen næste dag.