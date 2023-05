Smart drejelig holder med magnet og ergonomisk kabinet

Philips Xperion 6000 Penlights ergonomiske udformede kabinet er designet med dig i tankerne og giver dig mulighed for at holde det sikkert. Hvis du har brug for at have begge hænder fri under arbejdet, kan du placere lyset sikkert ved hjælp af de to stærke magneter, den ene på den drejelige holder og den anden nederst på lampen. Tænd/sluk-knappen er placeret på bagsiden af den lille lygte for at forhindre, at lyset skinner direkte ind i øjnene, når du tænder den.