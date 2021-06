Hurtig og nem opsætning via QR-kode

Hurtig og nem opsætning giver dig mulighed for at parre den trådløse InSight-overvågningsenhed med en smartphone eller tablet. Placer QR-kodebilledet foran overvågningslinsen for at aktivere InSight-app'en. Overvågningsenheden er klar til brug, når lampen lyser grønt.