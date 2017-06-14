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Udgået

FidelioHovedtelefoner med mikrofon

M1MKIIBK/00

2.6

| (16) Anmeldelser

Hi-Fi-lyd, omhyggeligt udformet

Philips Fidelio M1MKII, der er en sammensmeltning af den bedste lyd i sin klasse og ægte komfort i et enestående design, er udviklet af eksperter og udformet til nydelse af musik i høj kvalitet. Dens lette, men robuste design sikrer ligeledes perfekt støjisolering, når du er på farten.

Se alle fordele

Hi-Fi-lyd, omhyggeligt udformet

  • Lyd i høj opløsning

  • On-ear

  • Luksusørepuder med viskoelastisk skum

  • Flad sammenfoldning

Basreflekssystemet giver en klar, dynamisk og afbalanceret bas

Basreflekssystemet giver en klar, dynamisk og afbalanceret bas

Hovedtelefonens akustiske, lukkede bagsidearkitektur har et basreflekssystem, som i det væsentlige omfatter ørekapsler med strategisk placerede lufthuller. Disse regulerer lufttrykket i det interne kammer, hvilket giver membranen et kontrolleret miljø, der giver optimal akustisk respons. Alle naturlige lyddetaljer, der arbejder sammen med den akustiske forsegling, isoleres og leverer en præcis og dynamisk bas uden at gå på kompromis med lydklarheden.

Aluminium og syet, fint læder giver et udseende og en fornemmelse af førsteklasses kvalitet

Aluminium og syet, fint læder giver et udseende og en fornemmelse af førsteklasses kvalitet

Optimerede 40 mm neodymdrivere, der giver ren, autentisk lyd

Optimerede 40 mm neodymdrivere, der giver ren, autentisk lyd

Hver højttalerdriver er omhyggeligt håndplukket, indstillet og testet, før de sættes sammen for at sikre den mest afbalancerede naturlige lyd. 40 mm-driverne udnytter kraftfulde neodym-magneter for at levere ægte high definition-lyd i et stort dynamisk område, og de gengiver selv de mindste detaljer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.6

ud af 5

16

Anmeldelser

14/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic design and amazing sound

I have to disagree with all the reviews on here, had my pair for a year and half and have had no problems whatsoever. I have used them almost every day and they still look fantastic, the faux leather seems to be of a very high quality, they are very comfortable even with 2 hours of wearing them. Such a high quality feel to these headphones and they have been excellent for me. Seems to be a problem with the ear pads for some people but for me they've been great. Your ears do start to get a little hot after an hour or so but that is the same with pretty much all on-ear headphones. They also sit on your head very nicely, some headphones feel clamped to your skull but these are just right-not too loose so that they fall off but still comfortable.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

18/01/2016

France

France

casque exceptionnel

un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic

13/04/2015

France

France

Une vraie réussite

L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic

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