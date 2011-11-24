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Udgået
Besat af lyd
Nu kan du få fat i den gode lyd med Classic Micro Music System fra Philips. Afspil din foretrukne MP3/WMA-musik med direkte USB eller MP3 Link. Højttalere i et elegant design giver et klassisk udseende, der aldrig går af mode.
Motordrevet CD-dør
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.
3.8
ud af 5
10
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Mi66St67
24/11/2011
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM205 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM205 Klassisches Micro-Soundsystem
25/01/2012
Nederland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Jarvin
06/01/2012
Nederland
Mooi ding jammer van 5w rms
Ik heb de mcm205/12 nu een week. Het is een mooi ding en geen sta in de weg. De bass vind ik wat minder. Er is een aparte knop voor dynamic bass boost maar met de boxen die philips meegeleverd heeft hoor je niet heel veel bass. Ik heb plantjes op de boxen staan en die trillen niet eens bij harde bass. Verder had ik het plan om er meer boxen op aan te sluiten maar er zijn bijna geen boxen te vinden van 5w. Het is een perfect apparaat voor gebruik zoals die is en als je niet zo veel bass wilt. Voor uitbreidingen is die niet geschikt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM205 Classic-microgeluidssysteem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCM205 Classic-microgeluidssysteem