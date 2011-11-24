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Udgået

Classic mikrolydsystem

MCM205/12

3.8

| (10) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Nu kan du få fat i den gode lyd med Classic Micro Music System fra Philips. Afspil din foretrukne MP3/WMA-musik med direkte USB eller MP3 Link. Højttalere i et elegant design giver et klassisk udseende, der aldrig går af mode.

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Slap af med fantastisk musik

Besat af lyd

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Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link til bærbar musikafspilning

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lydkvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

10

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

5
3
1

24/11/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM205 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM205 Klassisches Micro-Soundsystem

25/01/2012

Nederland

Nederland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM205 Classic-microgeluidssysteem

06/01/2012

Nederland

Nederland

Mooi ding jammer van 5w rms

Ik heb de mcm205/12 nu een week. Het is een mooi ding en geen sta in de weg. De bass vind ik wat minder. Er is een aparte knop voor dynamic bass boost maar met de boxen die philips meegeleverd heeft hoor je niet heel veel bass. Ik heb plantjes op de boxen staan en die trillen niet eens bij harde bass. Verder had ik het plan om er meer boxen op aan te sluiten maar er zijn bijna geen boxen te vinden van 5w. Het is een perfect apparaat voor gebruik zoals die is en als je niet zo veel bass wilt. Voor uitbreidingen is die niet geschikt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCM205 Classic-microgeluidssysteem

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