Smidig alt-i-en-trimmer

Philips 6-i-1 Multitrimmer gør det nemt at føle sig velplejet. De forskellige tilbehørsdele giver dig alle muligheder for at skabe et velplejet look. Du kan trimme alt fra skæg og stubbe til næse- og ørehår. Alle Philips multigroomere nemme at vedligeholde med selvslibende skæreelementer, og du behøver aldrig at oliere bladene. Se alle fordelene