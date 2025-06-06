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Udgået

Nose trimmer series 3000vandtæt næsehårstrimmer

NT9110/10

4.1
| (296) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt
Sikker, hurtig og nem
Philips' næse-, øre- og øjenbrynstrimmer bruger en kraftfuld præcisions-mikro-trimmer til sikker, hurtig og nem trimning
Se alle fordele

til øjenbryn, næse- og ørehår

Sikker, hurtig og nem

  • Trimmer til øjenbryn, næse- og ørehår

  • SafeGuard tube trimmer

  • 2 kamme til øjenbryn

Ideel vinkel til at nå rundt alle steder og med maksimal komfort

Ideel vinkel til at nå rundt alle steder og med maksimal komfort

SafeGuard-trimmer, der forebygger træk i hårene og rifter og sår

SafeGuard-trimmer, der forebygger træk i hårene og rifter og sår

I den revolutionerende SafeGuard-trimmer fra Philips er kniven beskyttet bag en ultratynd folie, der sikrer, at der kun kan slippe hår ind, ikke hud. Desuden kan der ikke sætte sig hår i klemme mellem de to separat bevægelige knive, hvilket sikrer, at der ikke trækkes i håret.

Blødt greb giver maksimal kontrol

Blødt greb giver maksimal kontrol

Elementerne i det bløde gummigreb sikrer optimalt greb, også når trimmeren er våd, hvilket giver dig bedre kontrol, når du bruger apparatet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

296

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

06/06/2025

Danmark

Danmark

Bedste maskine

Perfekt maskine - rigtig ærgerligt at den ikke fås mere. De nye modeller er ikke nær så gode øv øv

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

31/01/2012

Danmark

Danmark

Supereffektiv apparat med det gode dessign , lækker at arbejde med

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer

15/05/2020

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Perfekt

Kvalitet, förpackning och rabatter är värdefulla för mig som student och ditt företags trovärdighet genom åren. Jag köpte dig tre produkter.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer

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