SafeGuard-trimmer, der forebygger træk i hårene og rifter og sår

I den revolutionerende SafeGuard-trimmer fra Philips er kniven beskyttet bag en ultratynd folie, der sikrer, at der kun kan slippe hår ind, ikke hud. Desuden kan der ikke sætte sig hår i klemme mellem de to separat bevægelige knive, hvilket sikrer, at der ikke trækkes i håret.