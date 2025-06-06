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Udgået
Trimmer til øjenbryn, næse- og ørehår
SafeGuard tube trimmer
2 kamme til øjenbryn
I den revolutionerende SafeGuard-trimmer fra Philips er kniven beskyttet bag en ultratynd folie, der sikrer, at der kun kan slippe hår ind, ikke hud. Desuden kan der ikke sætte sig hår i klemme mellem de to separat bevægelige knive, hvilket sikrer, at der ikke trækkes i håret.
Elementerne i det bløde gummigreb sikrer optimalt greb, også når trimmeren er våd, hvilket giver dig bedre kontrol, når du bruger apparatet.
4.1
ud af 5
296
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Timse53
06/06/2025
Danmark
Bedste maskine
Perfekt maskine - rigtig ærgerligt at den ikke fås mere. De nye modeller er ikke nær så gode øv øv
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
polsen
31/01/2012
Danmark
Supereffektiv apparat med det gode dessign , lækker at arbejde med
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer
Mohamed w
15/05/2020
Sverige
Bekræftet køber
Perfekt
Kvalitet, förpackning och rabatter är värdefulla för mig som student och ditt företags trovärdighet genom åren. Jag köpte dig tre produkter.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer