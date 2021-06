Afspil DVD, DVD+/-R-, DVD+/-RW og (S)VCD-diske

Denne afspiller fra Philips er kompatibel med de fleste DVD-diske på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW og (S)VCD kan alle afspilles på afspilleren. DVD+/-R er en forkortelse for et DVD-drev, der accepterer begge de almindelige skrivbare DVD-formater. På samme måde håndterer DVD+/-RW begge de almindelige genskrivbare disktyper. SVCD står for "Super VideoCD". En SVCD giver meget bedre kvalitet end en VCD, især meget skarpere billeder på grund af den højere opløsning.