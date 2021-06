Se fotos direkte fra hukommelseskort, DVD'er og CD'er

Opbevar dine foretrukne fotos på en CD- eller DVD-disk, et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed, og afspil dem i et diasshowformat på din afspiller fra Philips. Takket være komplette filoverførselsmuligheder kan du nyde, hvor nemt og underholdende det er at vise digitalfotos i diasshowformat. Isæt ganske enkelt din disk, dit hukommelseskort eller din USB-lagerenhed i afspilleren, hvorefter dine digitale fotos afspilles direkte på enheden. Nu kan du genopleve dine yndlingsøjeblikke med familien og vennerne når som helst!