Zero Bright Dot™-skærm sikrer optimal skærmkvalitet

Nyd højkvalitetsbilleder uden generende tomme punkter på LCD-skærmen. LCD-skærme har normalt defekter, der betegnes som "lyse punkter" i LCD-branchen. Det ansås engang som en uundgående bivirkning ved masseproduktion af LCD-skærme, at der opstod et begrænset antal lyse punkter. Som følge af Philips' strenge kvalitetskontrolprocedurer, der anvendes i vores bærbare DVD-afspillere, fremstilles LCD-skærme med en nultolerancetærskel over for lyse punkter. Udvalgte bærbare DVD-afspillere leveres under Philips Zero Bright Dot™-politik, som garanterer optimal skærmkvalitet.