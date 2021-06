Op til 5 timers afspilning med et integreret batteri*

Denne afspiller fra Philips leveres med et kompakt, integreret og genopladeligt batteri, der giver lang afspilningstid. Nyd op til 5 timers kontinuerlig afspilning af film, foto og musik på en enkelt opladning. Slut blot netledningen til for at oplade batteriet - så enkelt er det.