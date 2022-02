Fuld berøringsfølsom skærm giver dig en fantastisk billedoplevelse

Betjeningen af det digitale fotoalbum er så let som at trykke eller berøre det med fingeren. Den fulde berøringsskærm gør det muligt for dig at udveksle fotos eller at tilføje og slette fotos hurtigt og nemt. Den ikonbaserede menu gør det nemt at benytte den digitale fotoramme fra Philips, og berøringsskærmen gør det til en fornøjelse at se og opleve den.