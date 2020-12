Supernem hårklipper

Den supernemme hårklipper giver dig mulighed for at skabe præcis den frisure, du ønsker, med op til 8 længdeindstillinger fra 1 - 21 mm. Du skal bare vælge den rette hårlængde, fastlåse den, og gå i gang. Nu med ekstra stubbekam til helt korte frisurer og et 3-dages skægstubbe-look.