Den nye måde at trimme, style og barbere på!

Philips OneBlade er et revolutionerende multiværktøj, som kan trimme, style og barbere alle skæglængder med ét og samme barberhoved. For at få et optimalt resultat hver gang anbefales det, at du udskifter barberbladet i din OneBlade hver fjerde måned*. Udskiftningsbarberbladene passer til alle modeller inden for Philips OneBlade og er lette at skifte – det er blot at klikke det gamle af håndtaget og klikke det nye på. Se alle fordelene