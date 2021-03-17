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  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber
  • Trim, style, barber

Udgået

OneBladeUdskifteligt skær

QP210/50

3.8
| (135) Anmeldelser
Trim, style, barber
Philips OneBlade er en ny, revolutionerende hybrid styler, der kan trimme, barbere og skabe klare linjer og kanter i alle skæglængder. Du behøver ikke bruge flere trin og værktøjer. OneBlade klarer det hele.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk personlig pleje1

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Alle skæglængder

Trim, style, barber

  • Erstatningsbarberblade per pakke: 1

  • 1 udskifteligt skær

  • Passer til alle OneBlade-håndtag

Enestående OneBlade-teknologi

Enestående OneBlade-teknologi

Philips OneBlade er designet til styling af ansigtet og grooming af kroppen og trimmer, styler og barberer alle hårlængder. Den giver en nem og behagelig barbering takket være en glidebelægning og afrundede spidser. Og med et skær, der bevæger sig med 200x pr. sekund, er den effektiv selv på længere hår.

Hvert udskifteligt skær holder fire måneder

Holdbar Philips OneBlade, som du kun behøver at udskifte hver fjerde måned* for at opnå optimal ydeevne.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

135

Anmeldelser

17/03/2021

Danmark

Danmark

Køb nu før der er udsolgt

Nemt at håndtere måske lidt dyrt for en to pak, hvis man er folkepension t

Fordele

Den bedste man kan ønske

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

02/02/2021

Danmark

Danmark

Den perfekte maskine til den "dovne" morgen mand,

Det er den perfekte maskine, til en travl morgen kan man nemt trimme skæg på under 3 minutter hver morgen, og så kan den jo trimme hvad du ønsker og hvor du ønsker, da den også går fint i badet. Jeg er mere end tilfreds med købet , den er kanon og have i samlingen

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

27/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Great for keeping beards and “body” tidy

I have a goatee beard and this helps keep it looking smart and tidy. A bonus is that I am not a man that likes too much body hair so this is a useful tool for that

Fordele

Easy to use, quick, doesn’t cut skin, great at keeping things smart and tidy

Ulemper

Cannot think of any

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. Hvert skær holder op til 4 måneder - For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.