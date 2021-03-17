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Udgået
QP210/50
Erstatningsbarberblade per pakke: 1
1 udskifteligt skær
Passer til alle OneBlade-håndtag
Philips OneBlade er designet til styling af ansigtet og grooming af kroppen og trimmer, styler og barberer alle hårlængder. Den giver en nem og behagelig barbering takket være en glidebelægning og afrundede spidser. Og med et skær, der bevæger sig med 200x pr. sekund, er den effektiv selv på længere hår.
Holdbar Philips OneBlade, som du kun behøver at udskifte hver fjerde måned* for at opnå optimal ydeevne.
3.8
ud af 5
135
Anmeldelser
Soroe
17/03/2021
Danmark
Køb nu før der er udsolgt
Nemt at håndtere måske lidt dyrt for en to pak, hvis man er folkepension t
Fordele
Den bedste man kan ønske
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
02/02/2021
Danmark
Den perfekte maskine til den "dovne" morgen mand,
Det er den perfekte maskine, til en travl morgen kan man nemt trimme skæg på under 3 minutter hver morgen, og så kan den jo trimme hvad du ønsker og hvor du ønsker, da den også går fint i badet. Jeg er mere end tilfreds med købet , den er kanon og have i samlingen
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
Kevin1313
27/08/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
Great for keeping beards and “body” tidy
I have a goatee beard and this helps keep it looking smart and tidy. A bonus is that I am not a man that likes too much body hair so this is a useful tool for that
Fordele
Easy to use, quick, doesn’t cut skin, great at keeping things smart and tidy
Ulemper
Cannot think of any
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.
Hvert skær holder op til 4 måneder - For at opnå den bedste barberingsoplevelse. Baseret på 2 komplette barberinger om ugen. De faktiske resultater kan variere.