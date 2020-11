Skab din stil

Skab din stil med Philips StyleShaver. Med denne dobbelte skægtrimmer og shaver har du i en håndevending alt, hvad du har brug for til at skabe enhver stil fra perfekte stubbe til et stylet skæg eller en glat barbering. Det giver dig mulighed for at barbere både når huden er våd og tør med en skarpere trimmer til at skære effektivitet. Viser batteristatus og blinker når der er 10 minutter tilbage. Se alle fordelene