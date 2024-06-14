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Udgået
Skab din stil
Skab din stil med Philips StyleShaver. Med denne dobbelte skægtrimmer og shaver har du i en håndevending alt, hvad du har brug for til at skabe enhver stil fra perfekte stubbe til et stylet skæg eller en glat barbering. Det giver dig mulighed for at barbere både når huden er våd og tør med en skarpere trimmer til at skære effektivitet. Viser batteristatus og blinker når der er 10 minutter tilbage.
0,5 mm intervaller
Dobbeltsidet trimmer
75 min. ledningsfri/1 t. opladning
Dobbeltfolieshaver
Den komplette metaltrimmer (32 mm) og kammen med 12 justerbare længdeindstillinger gør det nemt at få præcis den skæglængde, du ønsker. Lås den perfekte længdeindstilling fast med zoomhjulet. Den holdbare metaltrimmer med hudvenlige, afrundede kanter garanterer en præcis og jævn trimning.
Den nye, dobbelte folieshaver gør det nemt at barbere rundt om din styling. Mellemtrimmeren fanger de længere, grovere hår, og de 2 skiftende folier barberer alt andet helt glat.
Tag den justerbare kam af, og du har en komplet, dobbeltsidet metaltrimmer nedenunder. Brug 32 mm-siden for at få en overordnet kvalitetstrimning og 15 mm-siden for detaljeret præcisionsarbejde på de steder, der er svære at nå. De afrundede spidser sørger for en glat berøring med huden. De finere skærende elementer leverer en tæt trimning med perfekte resultater - fremragende til små detaljer eller områder som under næsen eller rundt om munden.
4.2
ud af 5
30
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
The Prof.
14/06/2024
United Kingdom
Outstanding shaver and beard trimmer Wonderful!
For someone with a beard who also needs to shave, this is the very best ever made. It is tragic that it has been discontinued for some years. I have bought many attempts to try to obtain a comparable device, but all require fiddling with a set of changing heads on a single driver, which is really irritating, especially if you need the device for travelling. i really wish that some other manufacturer would make a similar product if Philips don't want to continue to manufacture it themselves.
Fordele
Easy to use, reliable, Three ways of shaving/ trimming all without fiddling with extra bits.
Ulemper
None
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler
Dato for brug 2022-06-14
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler
Dato for brug 2022-06-14
Retireduser
31/05/2024
United Kingdom
The first one wore out so I bought another
I bought the first one as a shaver with useful occasional trimming. I changed from daily shave to weekly beard trimming. It did the job, also hair trimming, and the shaver to clean up the back of my neck. Eventually the battery did not charge so I bought another. There are several model numbers and I'm not sure which one I have, but I've had it for 5 years or more.
Fordele
Trims beard and hair to different lengths and shaves where I want that.
Ulemper
I lost the charger on a trip abroad and there is no replacement part. The styleshaver is discontinued and I can't see an equivalent in the Philips range .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Dato for brug 2022-05-31
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Dato for brug 2022-05-31
Sylvia88
27/02/2018
United Kingdom
Good product
the super machine loads quickly good cut I recommend
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.