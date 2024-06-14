ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Enkelt produktbillede
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt med tilbehør
  • Enkelt produktbillede
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt med tilbehør

Udgået

StyleShaverVandtæt shaver og styler

QS6141/32

4.2

| (30) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

Skab din stil

Skab din stil med Philips StyleShaver. Med denne dobbelte skægtrimmer og shaver har du i en håndevending alt, hvad du har brug for til at skabe enhver stil fra perfekte stubbe til et stylet skæg eller en glat barbering. Det giver dig mulighed for at barbere både når huden er våd og tør med en skarpere trimmer til at skære effektivitet. Viser batteristatus og blinker når der er 10 minutter tilbage.

Se alle fordele

The world's most preferred electric male grooming brand1

Trimning, styling, barbering - skab din stil

Skab din stil

  • 0,5 mm intervaller

  • Dobbeltsidet trimmer

  • 75 min. ledningsfri/1 t. opladning

  • Dobbeltfolieshaver

Skæg- og stubbetrimmer: 12 længdeindstillinger fra 0,5-10 mm

Skæg- og stubbetrimmer: 12 længdeindstillinger fra 0,5-10 mm

Den komplette metaltrimmer (32 mm) og kammen med 12 justerbare længdeindstillinger gør det nemt at få præcis den skæglængde, du ønsker. Lås den perfekte længdeindstilling fast med zoomhjulet. Den holdbare metaltrimmer med hudvenlige, afrundede kanter garanterer en præcis og jævn trimning.

Nye folieshaver: Barberer 20 % hurtigere end før

Nye folieshaver: Barberer 20 % hurtigere end før

Den nye, dobbelte folieshaver gør det nemt at barbere rundt om din styling. Mellemtrimmeren fanger de længere, grovere hår, og de 2 skiftende folier barberer alt andet helt glat.

32 mm eller 15 mm komplet metaltrimmer til perfekte detaljer

32 mm eller 15 mm komplet metaltrimmer til perfekte detaljer

Tag den justerbare kam af, og du har en komplet, dobbeltsidet metaltrimmer nedenunder. Brug 32 mm-siden for at få en overordnet kvalitetstrimning og 15 mm-siden for detaljeret præcisionsarbejde på de steder, der er svære at nå. De afrundede spidser sørger for en glat berøring med huden. De finere skærende elementer leverer en tæt trimning med perfekte resultater - fremragende til små detaljer eller områder som under næsen eller rundt om munden.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

30

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

14/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Outstanding shaver and beard trimmer Wonderful!

For someone with a beard who also needs to shave, this is the very best ever made. It is tragic that it has been discontinued for some years. I have bought many attempts to try to obtain a comparable device, but all require fiddling with a set of changing heads on a single driver, which is really irritating, especially if you need the device for travelling. i really wish that some other manufacturer would make a similar product if Philips don't want to continue to manufacture it themselves.

Fordele

Easy to use, reliable, Three ways of shaving/ trimming all without fiddling with extra bits.

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler

Dato for brug 2022-06-14

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler

Dato for brug 2022-06-14

31/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

The first one wore out so I bought another

I bought the first one as a shaver with useful occasional trimming. I changed from daily shave to weekly beard trimming. It did the job, also hair trimming, and the shaver to clean up the back of my neck. Eventually the battery did not charge so I bought another. There are several model numbers and I'm not sure which one I have, but I've had it for 5 years or more.

Fordele

Trims beard and hair to different lengths and shaves where I want that.

Ulemper

I lost the charger on a trip abroad and there is no replacement part. The styleshaver is discontinued and I can't see an equivalent in the Philips range .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Dato for brug 2022-05-31

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Dato for brug 2022-05-31

27/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good product

the super machine loads quickly good cut I recommend

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 