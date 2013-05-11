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Udgået
Udtryk din stil
Skab præcist det look, du vil, med Styleshaver. Med et vip med håndleddet har denne dobbelte elektriske skægtrimmer og styler alt, hvad du har brug for til at skabe en perfekt skægstil, 3-dages skæg eller en glat barbering, selv på grove skæg
Pro
En skæg- og stubbetrimmer i fuld størrelse (32 mm) 12 justerbare længdeindstillinger fra 0,5 mm til 10 mm gør det nemt at få præcis den længde, du ønsker. Drej hjulet for at låse den perfekte længdeindstilling. Den holdbare metaltrimmer med hudvenlige, afrundede kanter garanterer en præcis og jævn trimning.
Tag den justerbare kam af, og du har en vendbar præcisionstrimmer nedenunder. Den ene side er en 32 mm højtydende trimmer. Vend den om, og du har en 15 mm bred præcisionstrimmer - perfekt til små områder som f.eks. under næsen eller rundt om munden. Den er designet til at skære meget tæt, men samtidig beskytte huden, og den lille størrelse og det vinklede design gør det nemt at se, hvad du foretager dig, så du kan forme fine linjer og detaljer.
Den dobbelte folieshaver gør det nemt at fjerne stubbe rundt om dit skæg, selv på halsen. Mellemtrimmeren fanger de længere, grovere hår, og de 2 skiftende folier barberer alt andet helt glat.
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4.1
ud af 5
126
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
Tomm
11/05/2013
United Kingdom
It is more than enough
I used this machine to have my first shave and I couldn't tell when my hair was cut. I mean to say that it caused no irritation what so ever. I used the trimmer and then shaver when having a clean shave. But if I use the shaver alone at places with long hair it caused irritation
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
Armadillo
07/09/2012
United Kingdom
Just what was wanted....
My old beard trimmer had finally expired hence buying a new one - inspired by the design in the first place and also the ability to wash it under the tap. It takes a bit of getting used to but once mastered the shave is the best that I have ever had from an electric machine and just by reversing it in the hand you can then trim the beard with consummate ease in seconds. Just dial the length of whiskers that you wish to remain and the job is done. For the first time in years I actually look forward to shaving and trimming daily with no fuss. So far, the battery lasts for 2 weeks at least so no need to take the beautifully designed charger on a short break.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
ChrisStevo79
01/08/2012
United Kingdom
Verstaile tool for all sorts of facial hair styling
I like to experiment with my facial hair (wife permitting) and generally opt for some designer stubble or something that is trendy (though not Beckham's recent three musketeers look - too far#. I used a variety of tools and shavers to get the desired look which can be a bit of a faff and quite time consuming. Also I would invariably end up with stubble rash and a lop sided beard. Styleshaver combines the best bits of a hair/beard trimmer and an electric shaver so you can really play about with looks you want to go for. The thing that strikes you about it immediately is that you can be extremely precise. Getting in around your lower lip is easy as is round the nostrils and you get quite a close shave. The shaver is quite good at keeping your beard lined up but it didn't give a close shave as my normal shaver #sensotouch 3D# around my neck and Adam's apple. If you don't have an electric shaver and like to experiment with your facial hair then hands down, this is the product to get. It's got a good battery life #i've not had to charge it since I've had it). I've got one mate who's had a beard since about 13 and he has permanent stubble so I gave him a go of this and he was extremely impressed. Especially as he churns through blades at a rate of knotts. Well worth a look
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for StyleShaver QS6160/32 waterproof styler and shaver
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.