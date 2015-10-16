Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
QT4005/15
Perfekt skæg på den nemme måde
Style dit skæg, som du vil, med denne skægtrimmer. Præcision helt ned til 0,5 mm og op til 10 mm.
0,5 mm præcisionsindstillinger
Knive i rustfrit stål
10 t. opladning/45 min. ledningsfri
Indstil trimmeren i den laveste position til perfekte skægstubbe, kun 0,5 mm lange.
Du skal blot dreje hjulet for at vælge og fastlåse de længdeindstillinger, du ønsker: fra et 3-dages skæg på 0,5 mm op til et fuldskæg på 10 mm i præcise trin på 0,5 mm.
De selvslibende stålskær på Philips 3000-skægtrimmeren forbliver lige så skarpe og effektive som den første dag og giver en perfekt, men stadig beskyttende trimning - hver gang.
3.6
ud af 5
68
Anmeldelser
riwi
16/10/2015
Danmark
Bekræftet køber
meget anbefalelsesværdig
har nu haft maskinen i en måneds tid. den bruges minimum en gang ugentlig, og er perfekt som både hår- og skægtrimmer. den bedste maskine jeg har haft til dato. og jeg har haft fuldskæg de sidste ca. 50 år.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer
Sweethan
04/07/2024
United Kingdom
Been using same model from philips since 2011
Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.
Fordele
always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set
Ulemper
Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Dato for brug 2022-07-04
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Dato for brug 2022-07-04
Warlock
29/07/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
Easy to use
I love this product and recommend to everyone . Thank you
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.