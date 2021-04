Stubbekam, som er designet til at trimme med større præcision

Stubbekammen er blevet designet til at give dig bedre udsyn, mens du trimmer, da den ikke har nogen tænder fortil. Desuden kan du ved at anvende trimmerens spids udføre præcise mønstre. Ved at påføre trimmeren i forskellige vinkler på huden får du mere kontrol over det enkelte hårs længde. Denne kam er ideel til perfekte stubbe eller et daggammelt skyggelook, hvor hver detalje er vigtig.