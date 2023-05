Klart, beroligende lys (220 lumen/2 W), velegnet til daglig brug

Uanset om du er i garagen og færdiggør gør det selv-arbejde eller forsøger at reparere et apparat, er det altid praktisk at have en lille lampe gemt i lommen. Med 220 lumen (2 W) behageligt hvidt lys (6500 K) kaster Philips EcoPro20 lys over det, du arbejder på, så du kan se alle de detaljer, der er nødvendige for at få arbejdet udført hurtigt.