Stødmodstand dokumenteret ved faldtest

Da du kan bruge Philips EcoPro50 til forskellige indendørs og udendørs aktiviteter, har vi sørget for, at lampen er bygget til at holde. Enheden er afprøvet ved 1,5 meters faldtest og er gennemprøvet til lejlighedsvist at kunne klare at blive tabt under brug.