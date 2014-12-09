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Ultimativ barberingsoplevelse
Philips SensoTouch 3D RQ1295CC er vores mest avancerede shaver til dato og giver dig den ultimative barberingsoplevelse. GyroFlex 3D-systemet følger dit ansigts konturer, og UltraTrack-skærene barberer alle hår med ganske få strøg.
UltraTrack og GyroFlex 3D
60 min. ledningsfri/1 t. opladning
Jet Clean-system
Vores Jet Clean+-system renser og smører skærene og genoplader batteriet efter hver brug. Det har 3 renseindstillinger: Automatisk til normal brug, eco til 40% mindre energiforbrug og intensiv for ekstra omhyggelig rensning.
GyroFlex 3D's konturfølgende skær tilpasser sig problemfrit hver eneste kurve i ansigtet og minimerer tryk og irritation af huden.
Få en tæt barbering med minimal irritation af huden. Skærenheden har 3 specialiserede spor: riller til normale hår; kanaler til lange eller fladtliggende hår; og huller til de korteste stubbe i ansigtet.
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4.4
ud af 5
33
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
niccolo
09/12/2014
Italia
E' all'altezza dell'aspettativa.
Buon prodotto, riesce bene a radere anche le zone più difficili.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
Rik69
09/10/2014
Italia
Davvero niente male!!
Dopo anni di uso di un altro eccellente rasoio philips a tre testine, ancora perfettamente funzionante, ho deciso di prendere questo (più per sfizio che per necessità). Vantaggi rispetto all'altro: rade meglio, irrita meno, ha il sistema di pulizia che funziona davvero (ed è anche divertente "prendersi cura" del rasoio", in un certo senso.. Sale, scende, fa la schiuma... una figata!! ahah#. Lascia la pelle davvero liscia anche passando la mano in contropelo!! Svantaggi: a parte che costa un botto, nonostante ora si trova a molto meno del prezzo qui esposto, direi che rispetto al vecchio rasoio ha la batteria che dura abbastanza di meno! è più che sufficiente, per carità, ma a fronte di un rasoio che mi durava un mese, questo dopo sole due settimane va ricaricato. Vero che il jetclean mentre lo pulisce pure lo ricarica... e quindi alla fine non è un problema, però ci si aspetta sempre di più, no? Altro difetto è che senza la base o il jetclean NON SI PUO' CARICARE! L'attacco di ricarica NON è il classico spinotto philips, ma è più piccolo. Perché? Non me lo so spiegare. Questo comporta una maggior scomodità in viaggio: devi portarti dietro anche la base di supporto #per viaggi più lunghi di 15 gg... quando servirà ricaricare#. Leggerissima e pieghevole, per carità. Ricapitolando: OTTIMO RASOIO!!! Fare la barba è davvero una goduria, che ti fa alzare al mattino con maggior piacere #è vero!! non è un'esagerazione# Il sistema di pulizia può essere anche superfluo e quindi si può spendere molto meno per avere tutto sommato la stessa cosa.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
James31
05/10/2014
España
Awesome
Beautiful and works very well, Jet Clean system is fantastic.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.