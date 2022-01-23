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  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
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  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering
  • Tæt og hurtig barbering

Udgået

Shaver series 5000Tør elektrisk shaver

S5510/45

4.2
| (2967) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Tæt og hurtig barbering
Shaver Series 5000 gør dig hurtigere klar om morgenen takket være et hurtigt MultiPrecision-skærsystem og fuldt vaskbare hoveder.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

20 % højere effekt*

Tæt og hurtig barbering

  • MultiPrecision-knivsystem

  • Flekshoveder med 5 retninger

  • P. trimmer og næsetrimmer

Barber gennem tætte dele af skægget med 20% højere effekt

Barber gennem tætte dele af skægget med 20% højere effekt

Foretag en endnu hurtigere barbering gennem tætte dele af dit skæg med de 20% ekstra effekt, du får ved at aktivere Turbo+ funktion.

Knivene løfter og skærer lange og korte hår, så du får en hurtig barbering

Knivene løfter og skærer lange og korte hår, så du får en hurtig barbering

Få en barbering, der er hurtig og tæt. Vores MultiPrecision knivsystem løfter og klipper alt hår og resterende skægstubbe – alt sammen i nogle få strøg.

Hovederne bøjer i 5 retninger, hvilket giver en hurtig og tæt barbering

Hovederne bøjer i 5 retninger, hvilket giver en hurtig og tæt barbering

Flekshoveder med 5 retninger og 5 uafhængige bevægelser sikrer en tæt hudkontakt for en hurtig og tæt barbering selv på halsen og kæbelinjen.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

2967

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

23/01/2022

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Rigtig god barbermaskine

Jeg er super glad for min barbermaskine Jeg har haft 3 år haft skiftet skærm en gang barberer mig bare en hver anden dag

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5572/06 Våd og tør elektrisk shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5572/06 Våd og tør elektrisk shaver

22/10/2018

Danmark

Danmark

Perfekt chaver til barbering

En dejlig og behagelig barbering, Den bedste jeg har haft tildato.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5572/06 Våd og tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5572/06 Våd og tør elektrisk shaver

07/04/2018

Danmark

Danmark

Fungerer ok

Som skrevet er den ok, men skæret på den gamle, pt720, virkede bedre - synes jeg indtil nu. Fordelen med den nye er trimmeren. mvh alan

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5110/06 Tør elektrisk shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Shaver series 5000 S5110/06 Tør elektrisk shaver

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 

  1. 20% mere effekt – i forhold til uden brug af Turbo+ funktion