Beskytter mod irriteret hud efter barbering

Får du ofte røde knopper og irriteret hud efter barbering? At barbere sig med en elektrisk barbermaskine i stedet for barberhøvl er et skridt i den rigtige retning, men vil du have en barbermaskine, der går i bund med problemet, skal du vælge Philips serie 7000, som er nr. 1, når vi taler om sart hud. Beskyttende ringe rundt om skæreelementerne minimerer effektivt friktionen mod huden. Ringene er fremstillet af et patenteret materiale med mikroperler. Teknologien er dermatologisk testet, og det er klinisk bevist, at ringene reducerer hudirritationen ved barbering. Se alle fordelene