50 minutters ledningsfri barbering

Det energieffektive, kraftfulde litiumionbatterisystem giver dig to praktiske indstillinger: Oplad den i en time for op til 50 minutters barbering, eller få en lynopladning til én fuld barbering. Alle Shaver series 7000-modeller er designet til at fungere kun i ledningsfri tilstand for at sikre sikkerhed i våde omgivelser.