50 min. trådløs barbering

Med det energieffektive litiumion-batteri kan du vælge mellem at oplade den i en time for en trådløs barbering på op til 50 minutter eller at foretage en hurtigopladning på et par minutter for at kunne barbere dig med det samme. Alle barbermaskinerne i serie 7000 er designet til at fungere trådløst for også at være sikre ved vådbarbering og i brug i brusebadet.