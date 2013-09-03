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Udgået

Philips AventStor massagepude

SCF167/01

2.6

| (5) Anmeldelser

Rette størrelse, maksimal komfort

Denne bløde massagepude har en bredere tragt, der er specielt designet til mødre med større brystvorter. Den kan bruges sammen med Philips Avent-komfortbrystpumper. Se billederne nedenfor for at finde ud af, om du har brug for den større pude til brystpumpen.

Se alle fordele
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Brystpumpe med en bredere tragt

Rette størrelse, maksimal komfort

  • Passer til alle komfortbrystpumper

Bredere tragt giver komfortabel pasform

Bredere tragt giver komfortabel pasform

Du kan finde ud af, om du har brug for den store brystpumpepude ved at se, om din brystvorte passer behageligt til pudens tragt. Hvis din brystvorte rører siderne i pudens tragt, skal du vælge den store brystpumpepude for at sikre en mere behagelig oplevelse med udmalkning.

Rigtig pasform: Brystvorten ligger behageligt i pudens tragt

Rigtig pasform: Brystvorten ligger behageligt i pudens tragt

Hvis brystvorten sidder behageligt i pudens tragt, bruger du den korrekte størrelse massagepude.

Vælg stor størrelse: Brystvorten berører tragtens sider

Vælg stor størrelse: Brystvorten berører tragtens sider

Hvis din brystvorte rører siderne i pudens tragt, skal du vælge den store brystpumpepude med en bredere tragt for at sikre en mere behagelig oplevelse med udmalkning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.6

ud af 5

5

Anmeldelser

4
3
2

03/09/2013

Deutschland

Deutschland

Passt perfekt

Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF167/01 Großes Massagekissen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF167/01 Großes Massagekissen

23/10/2016

Suisse

Suisse

Produit qui fait toute la difference!

J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF167/01 Coussin masseur à embout large

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF167/01 Coussin masseur à embout large

02/10/2012

Deutschland

Deutschland

nicht zu gebrauchen, passt nicht in Milchpumpe

Dieses Produckt war ein reiner Fehlkauf! Denn entgegen der Versprechung in der Producktbeschreibung passt es nicht in die Milchpumpe. Der Trichter der Pumpe ist schmaler als die Öffnung der Milchpumpenkissens.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF167/01 Großes Massagekissen

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF167/01 Großes Massagekissen

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje. 