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Udgået
SCF167/01
Rette størrelse, maksimal komfort
Denne bløde massagepude har en bredere tragt, der er specielt designet til mødre med større brystvorter. Den kan bruges sammen med Philips Avent-komfortbrystpumper. Se billederne nedenfor for at finde ud af, om du har brug for den større pude til brystpumpen.
Passer til alle komfortbrystpumper
Du kan finde ud af, om du har brug for den store brystpumpepude ved at se, om din brystvorte passer behageligt til pudens tragt. Hvis din brystvorte rører siderne i pudens tragt, skal du vælge den store brystpumpepude for at sikre en mere behagelig oplevelse med udmalkning.
Hvis brystvorten sidder behageligt i pudens tragt, bruger du den korrekte størrelse massagepude.
Hvis din brystvorte rører siderne i pudens tragt, skal du vælge den store brystpumpepude med en bredere tragt for at sikre en mere behagelig oplevelse med udmalkning.
2.6
ud af 5
5
Anmeldelser
PumpMama
03/09/2013
Deutschland
Passt perfekt
Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF167/01 Großes Massagekissen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF167/01 Großes Massagekissen
Laure
23/10/2016
Suisse
Produit qui fait toute la difference!
J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF167/01 Coussin masseur à embout large
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF167/01 Coussin masseur à embout large
nando
02/10/2012
Deutschland
nicht zu gebrauchen, passt nicht in Milchpumpe
Dieses Produckt war ein reiner Fehlkauf! Denn entgegen der Versprechung in der Producktbeschreibung passt es nicht in die Milchpumpe. Der Trichter der Pumpe ist schmaler als die Öffnung der Milchpumpenkissens.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF167/01 Großes Massagekissen
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF167/01 Großes Massagekissen
Baseret på en global online tilfredshedsundersøgelse gennemført i 2023 blandt 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og babypleje.