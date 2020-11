Bredere tragt giver komfortabel pasform

Du kan finde ud af, om du har brug for den store brystpumpepude ved at se, om din brystvorte passer behageligt til pudens tragt. Hvis din brystvorte rører siderne i pudens tragt, skal du vælge den store brystpumpepude for at sikre en mere behagelig oplevelse med udmalkning.