Plej den sarte hud med behagelig luft

Lad den lilles hud ånde med Philips Avent Freeflow-sutten. Et buet skjold med 6 lufthuller, der giver ekstra luftgennemstrømning, medvirker til at reducere hudirritation. Vores ortodontiske sut tager højde for din babys naturlige mundudvikling. Se alle fordelene