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Udgået
Hygiejne på farten
Det er nemt at øve sig i at drikke med serien af Philips AVENT-kopper til småbørn. Klik-låget holder drikketuden ren hele tiden, også på farten. Koppen er utrolig drypfri, uanset om den bliver rystet eller kastet op i luften - det forhindrer den ikke i stadig at være nem at drikke af.
260 ml
12 m+ hård drikketud
Med hanke
Patenteret ventil sikrer, at spild undgås, selv hvis den holdes nedad eller ligger på siden.
Måleskalaen på bægeret gør det nemt at klargøre barnets drik
En drikketud, der tåler bid, til børn der selv kan drikke af en kop. Ideel til børn, der er ved at få tænder
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5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF602/01 Pikkulasten mukit
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF602/01 Pikkulasten mukit