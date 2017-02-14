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Udgået

Philips AventIkke-dekoreret bæger

SCF602/12

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Hygiejne på farten

Det er nemt at øve sig i at drikke med serien af Philips AVENT-kopper til småbørn. Klik-låget holder drikketuden ren hele tiden, også på farten. Koppen er utrolig drypfri, uanset om den bliver rystet eller kastet op i luften - det forhindrer den ikke i stadig at være nem at drikke af.

Se alle fordele

Ingen spild, nem brug

Hygiejne på farten

  • 260 ml

  • 12 m+ hård drikketud

  • Med hanke

Drypfri drikketud med patenteret ventil

Drypfri drikketud med patenteret ventil

Patenteret ventil sikrer, at spild undgås, selv hvis den holdes nedad eller ligger på siden.

Måleskala på koppen

Måleskala på koppen

Måleskalaen på bægeret gør det nemt at klargøre barnets drik

Hård drikketud til børn over 12 m

Hård drikketud til børn over 12 m

En drikketud, der tåler bid, til børn der selv kan drikke af en kop. Ideel til børn, der er ved at få tænder

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF602/01 Pikkulasten mukit

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF602/01 Pikkulasten mukit

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