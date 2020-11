Hygiejne på farten

Det er nemt at øve sig i at drikke med serien af Philips AVENT-kopper til småbørn. Klik-låget holder drikketuden ren hele tiden, også på farten. Koppen er utrolig drypfri, uanset om den bliver rystet eller kastet op i luften - det forhindrer den ikke i stadig at være nem at drikke af. Se alle fordelene