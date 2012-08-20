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Udgået

Philips AventDekoreret bæger

SCF609/01

4.7

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Hygiejne på farten

Denne Philips AVENT-kop til hurtigere gennemløb er ideel til aktive småbørn. Den er utroligt drypfri, uanset om den bliver rystet eller smidt op i luften - det forhindrer den ikke i stadig at være nem at drikke af. Koppen har et klik-låg og en smart sideclip, så den kan sættes fast i et bælte eller på en klapvogn.

Se alle fordele

Intet spild, hurtigt udløb

Hygiejne på farten

  • 340 ml

  • 18 m+ sports-drikketud

Drypfri drikketud med patenteret ventil

Drypfri drikketud med patenteret ventil

Patenteret ventil sikrer, at spild undgås, selv hvis den holdes nedad eller ligger på siden.

Alle delene tåler opvaskemaskine

Alle delene tåler opvaskemaskine

Hele koppen kan steriliseres af hygiejnehensyn

Hele koppen kan steriliseres af hygiejnehensyn

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.7

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

20/08/2012

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF609/01 Avent Decorated Cup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF609/01 Avent Decorated Cup

16/10/2011

France

France

formidable

j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF609/01 Tasse décorée Avent

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF609/01 Tasse décorée Avent

03/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good One

I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy

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