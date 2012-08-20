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Udgået
Hygiejne på farten
Denne Philips AVENT-kop til hurtigere gennemløb er ideel til aktive småbørn. Den er utroligt drypfri, uanset om den bliver rystet eller smidt op i luften - det forhindrer den ikke i stadig at være nem at drikke af. Koppen har et klik-låg og en smart sideclip, så den kan sættes fast i et bælte eller på en klapvogn.
340 ml
18 m+ sports-drikketud
Patenteret ventil sikrer, at spild undgås, selv hvis den holdes nedad eller ligger på siden.
4.7
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Annamo85
20/08/2012
Deutschland
Ausgezeichnet
Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF609/01 Avent Decorated Cup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF609/01 Avent Decorated Cup
vizirette
16/10/2011
France
formidable
j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF609/01 Tasse décorée Avent
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF609/01 Tasse décorée Avent
honey
03/03/2011
United Kingdom
Good One
I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy