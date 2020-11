Drik, uden dryp

Den nye Philips Avent BPA-frie kop med drikketud har en patentanmeldt ventil, der garanterer, at der ikke kommer spild. Tuden, der tåler at blive bidt i, og håndtagene gør det nemt for dit barn at drikke af koppen. Nemt for dit barn, bekvemt for dig. Se alle fordelene