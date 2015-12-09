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Udgået
SCF755/03
Drik, uden dryp
12 oz/340 ml
18 m+
Ikke mere griseri! Den nye patenterede ventil sikrer, at der kun kommer vand ud, når barnet drikker af tuden.
Du skal blot fjerne ventilen, og så bliver tudekoppen til en kop med frit løb.
Den vinklede tud er udviklet til at hjælpe småbørn, så de lettere kan drikke uden at vippe hovedet for meget tilbage.
2.3
ud af 5
41
Anmeldelser
JaninaL
09/12/2015
Deutschland
Endlich ein Becher der NICHT tropft
Wir sind schon lange auf der Suche nach einem Becher der nicht tropft für nachts. Mein Sohn ist schon fast 3 und trinkt schon lange aus dem Glas aber nachts ist man doch etwas schlaftrunken und ein nasses Bett ist nicht so wirklich toll. Wir hatten etliche Becher verschiedenster Firmen und obwohl wir den Strohhalm Becher hatten und auch die Flaschen hab ich fast 3 Jahre gebraucht um den Becher auszuprobieren. Erst war das mit dem Ventil etwas fummelig aber jetzt muss ich sagen der Becher ist super, tropft nicht und lässt sich nicht zerkauen. Prima!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel
jessy
05/02/2015
Deutschland
tropft nicht
Es tropft tatsächlich gar nicht. Das Ventil mache ich immer direkt nach der Reinigung rein und so ist noch nie was ausgelaufen. Sollte mein kleiner wieder einmal auf die Idee kommen, den Trinkbecher im hohen Bogen auf den Boden zu werfen finde ich dann doch 2-3 tropfen :-) ein wirklich tolles Produkt aus dem mein kleiner ohne Probleme sofort und gerne getrunken hat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF755/05 Becher mit Trinkschnabel
Sabrina91
05/01/2023
Portugal
Copo é excelente
Usei para o meu primeiro filho e estou a usar para o segundo. O copo não derrama, a criança pode carregar para onde quiser e beber quando tiver sede. Meus filhos usam desde os 6 meses e aprenderam a usá-lo muito rápido. Vai a lava-loiça e para mim é fácil de limpar.
Fordele
Não derrama, fácil de usar, fácil de lavar, leva para todo sítio
Ulemper
Não é fácil de encontrar para comprar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF755/05 Copo com bico
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SCF755/05 Copo com bico
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