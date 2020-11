Philips Avent-kopper følger dit barns udvikling

Det at lære at drikke selv er et vigtigt skridt i et barns udvikling. Vi understøtter børns vej til at drikke selvstændigt og hjælper med en nem overgang fra amning eller sutteflaske til åben kop. Vi har rådført os med sundhedsfagfolk, og vores forskellige løsninger med sutter, bløde og hårde drikketude, sugerør og 360° drikkekant følger dit barns udvikling og de nye motoriske og drikkemæssige færdigheder. Vores førsteklasses kvalitetsløsninger er selvfølgelig BPA-fri og udviklet med den praktiske brug og hygiejne i tankerne.