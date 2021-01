Philips Avent-kopper følger dit barns udvikling

Det er et vigtigt skridt i et barns udvikling at lære at drikke selv. Vi prøver at gøre overgangen fra bryst eller flaske til en kop med drikketud så nem og behagelig som muligt. Vi samarbejder med sundhedspersonale for at sikre, at hver eneste flaske og kop, vi udvikler, stimulerer og understøtter deres voksende evner inden for motorik og drikkefærdigheder. Uanset om den lille bruger en sut, en blød eller hård drikketud, et sugerør eller en 360° drikkekant, kan du være sikker på, at den er skabt med tanke på barnets udvikling. Alle vores drikkeløsninger er også af højeste kvalitet og indeholder naturligvis ikke BPA/0 % BPA.