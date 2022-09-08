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Udgået
SCH530/86
Hurtigt, stabilt og præcist digitalt termometer til måling af din babys temperatur.
Aldrig for varm, aldrig for kold - det digitale "Just Right"-termometer fortæller dig hurtigt, om det er sikkert at drikke mælken eller spise maden. Du behøver ikke længere gætte, når du opvarmer flasker eller krus, og det er meget nyttigt til at kontrollere, om maden stadig er varm nok, hvis der har været et ophold i spisningen.
Fordybningerne sikrer, at der kommer luft bag sutten, så barnets sarte hud ikke bliver irriteret.
Anmeldelser
Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023.