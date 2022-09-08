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  • Nem og pålidelig temperaturmåling
  • Nem og pålidelig temperaturmåling
  • Nem og pålidelig temperaturmåling
  • Nem og pålidelig temperaturmåling

Udgået

Digitalt babytermometersæt

SCH530/86

Nem og pålidelig temperaturmåling
Digitalt termometersæt med sut til nem og præcis måling.
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mærke anbefalet af mødre over hele verden1

Nem og pålidelig temperaturmåling

Digitalt kropstermometer til nem og præcis måling

Hurtigt, stabilt og præcist digitalt termometer til måling af din babys temperatur.

Hurtig og pålidelig temperaturmåling på få sekunder.

Aldrig for varm, aldrig for kold - det digitale "Just Right"-termometer fortæller dig hurtigt, om det er sikkert at drikke mælken eller spise maden. Du behøver ikke længere gætte, når du opvarmer flasker eller krus, og det er meget nyttigt til at kontrollere, om maden stadig er varm nok, hvis der har været et ophold i spisningen.

Suttemundstykke med huller forhindrer hudirritation

Fordybningerne sikrer, at der kommer luft bag sutten, så barnets sarte hud ikke bliver irriteret.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en online tilfredshedsundersøgelse gennemført globalt med 10.109 brugere af mærker og produkter inden for mor- og børnepleje i 2023. 