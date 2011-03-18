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Udgået
Uovertruffen komfort og fuldt justerbar
Letvægtshovedtelefoner i fuld størrelse med fuldt justerbar hovedbøjle og ørekapsler giver perfekt tilpasning og en behagelig lytteoplevelse
40mm drivere/åben bagside
Over-ear
Disse Philips-hovedtelefoner har ørekapsler, der ikke blot dækker hele øret, så du får en bedre lydkvalitet, men også giver plads til en større kapsel med bedre kvalitet.
Ørepudernes specielle form og det luksuriøse materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder perfekt og derfor er så behagelige som muligt at bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, at de slutter perfekt til området omkring øret.
Den ideelle kabellængde giver dig større bevægelsesfrihed og mulighed for at vælge, hvor du vil bære dit lydenhed.
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4.3
ud af 5
23
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
DKDubstep
18/03/2011
Danmark
Awsome
Af alle de høre telefoner jeg har købt er den her helt klart den bedste, Bassen er utrolig god. Man skal passe på, når man tager dem af, en af siderne som holder høretelefonerne er knækket af på min, men det kan laves med noget tape :) men ellers er de her høretelefoner super gode!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2000 Stereo Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2000 Stereo Headphones
SoundMaster
17/05/2017
United Kingdom
Perfect
My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2000 Stereo Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2000 Stereo Headphones
apomer
08/03/2022
France
le casque que je possede depuis pas mal d'années
pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2000 Stereo Headphones
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2000 Stereo Headphones