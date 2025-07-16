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Udgået
SHP2500/00
In-line-lydstyrkeregulering
Over-ear
Disse Philips-hovedtelefoner har ørekapsler, der ikke blot dækker hele øret, så du får en bedre lydkvalitet, men også giver plads til en større kapsel med bedre kvalitet.
Ørepudernes specielle form og det luksuriøse materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder perfekt og derfor er så behagelige som muligt at bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, at de slutter perfekt til området omkring øret.
Ekstra langt kabel på 6 m, så du kan tilslutte dine hovedtelefoner til et TV eller andet lydudstyr.
3.3
ud af 5
41
Anmeldelser
ToyCollector
16/07/2025
United Kingdom
Very Great
I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2500 TV headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2500 TV headphones
500K Rider
30/04/2023
United Kingdom
Light and comfortable
I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).
Fordele
Light weight, soft pads, long connection cord
Ulemper
lower volume than anticipated
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Daniel S D S
28/10/2020
United Kingdom
Awesome
I use this headphone for my keyboard/synthesizer and I am amused with the price and built quality. The frequency response is awesome for the price tag.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2500 Indoor Corded TV Headphone
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2500 Indoor Corded TV Headphone