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  • Stereo-TV-hovedtelefoner
  • Stereo-TV-hovedtelefoner
  • Stereo-TV-hovedtelefoner
  • Stereo-TV-hovedtelefoner
  • Stereo-TV-hovedtelefoner
  • Stereo-TV-hovedtelefoner
  • Stereo-TV-hovedtelefoner
  • Stereo-TV-hovedtelefoner
  • Stereo-TV-hovedtelefoner
  • Stereo-TV-hovedtelefoner
  • Stereo-TV-hovedtelefoner
  • Stereo-TV-hovedtelefoner
  • Stereo-TV-hovedtelefoner
  • Stereo-TV-hovedtelefoner

Udgået

TV-hovedtelefoner

SHP2500/00

3.3
| (41) Anmeldelser
Stereo-TV-hovedtelefoner
Disse hovedtelefoner i fuld størrelse til hi-fi- og TV-underholdning har en akustisk reflektor til forbedret basgengivelse.
Se alle fordele

Til TV

Stereo-TV-hovedtelefoner

  • In-line-lydstyrkeregulering

  • Over-ear

Hele øret dækkes for at optimere lydkvaliteten.

Disse Philips-hovedtelefoner har ørekapsler, der ikke blot dækker hele øret, så du får en bedre lydkvalitet, men også giver plads til en større kapsel med bedre kvalitet.

Ørepuder forbedrer bærekomforten og basgengivelsen.

Ørepudernes specielle form og det luksuriøse materiale, de er fremstillet af, sikrer, at de sidder perfekt og derfor er så behagelige som muligt at bære. De forhindrer lydudslip og forbedrer også bassen. Ørepuderne er udformet på en sådan måde, at de slutter perfekt til området omkring øret.

En ideel længde til at se TV på afstand

Ekstra langt kabel på 6 m, så du kan tilslutte dine hovedtelefoner til et TV eller andet lydudstyr.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

41

Anmeldelser

16/07/2025

United Kingdom

United Kingdom

Very Great

I like it!, but im not buyed to Philips Store Im from Lithuania

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2500 TV headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2500 TV headphones

30/04/2023

United Kingdom

United Kingdom

Light and comfortable

I am a pilot so must wear a headset for long periods while flying. These headphones are much more comfortable than my $250 pilot headset. The foam ear pads are soft, and do a good job of sealing in the sound. I also enjoy the light weight, but I wish the volume was a bit higher (I may be able to improve that with a headphone amp?).

Fordele

Light weight, soft pads, long connection cord

Ulemper

lower volume than anticipated

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

28/10/2020

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

I use this headphone for my keyboard/synthesizer and I am amused with the price and built quality. The frequency response is awesome for the price tag.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2500 Indoor Corded TV Headphone

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  • Tips om sund livsstil.
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