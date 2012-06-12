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Udgået

Stereohovedtelefoner

SHP2700/00

4.4

| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Kraftigt lydoutput

Hovedtelefoner i fuld størrelse med robuste højttalerdrivere giver en kraftig lydoplevelse

Se alle fordele

Til musik, PC, MP3, CD

Kraftigt lydoutput

  • Klare mellemfrekvenser

Ultimativ bærekomfort til mange timers lytning.

Ørepuderne i blødt fløjl og de ergonomiske ørekapsler forbedrer komforten, så du kan nyde lyden længere.

Hele øret dækkes for at optimere lydkvaliteten.

Disse Philips-hovedtelefoner har ørekapsler, der ikke blot dækker hele øret, så du får en bedre lydkvalitet, men også giver plads til en større kapsel med bedre kvalitet.

Hør, hvad der foregår, og lyt til dine hovedtelefoner i DJ-stil.

Der er en vendbar ørekapsel, så du kan lytte med ét øre.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

12/06/2012

Nederland

Nederland

Geweldig geluid

Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2700 Stereo Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2700 Stereo Headphones

22/03/2012

Nederland

Nederland

Fantastisch product!

Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2700 Stereo Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2700 Stereo Headphones

23/12/2021

Deutschland

Deutschland

Ich liebe diese Kopfhörer!

Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!

Fordele

Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe

Ulemper

Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2700 Stereokopfhörer

Dato for brug 2020-12-23

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2700 Stereokopfhörer

Dato for brug 2020-12-23

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