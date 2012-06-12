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Udgået
Kraftigt lydoutput
Hovedtelefoner i fuld størrelse med robuste højttalerdrivere giver en kraftig lydoplevelse
Klare mellemfrekvenser
Ørepuderne i blødt fløjl og de ergonomiske ørekapsler forbedrer komforten, så du kan nyde lyden længere.
Disse Philips-hovedtelefoner har ørekapsler, der ikke blot dækker hele øret, så du får en bedre lydkvalitet, men også giver plads til en større kapsel med bedre kvalitet.
Der er en vendbar ørekapsel, så du kan lytte med ét øre.
4.4
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Jonathan
12/06/2012
Nederland
Geweldig geluid
Deze hoofdtelefoon heeft een geweldig warm BASS-geluid waardoor elke muziek prachtig klinkt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2700 Stereo Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2700 Stereo Headphones
GreatManaTree
22/03/2012
Nederland
Fantastisch product!
Ik speel Jazz gitaar met een effectenbank en koptelefoon. Ik heb diversen koptelefoons van diverse merken geprobeerd, en deze betaalbare koptelefoon van Philips heeft verreweg het beste warme bass geluid. Met andere koptelefoons klinkt alles heel "blikkerig", maar met de Shp2700...heerlijk gewoon!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2700 Stereo Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2700 Stereo Headphones
Lewwi
23/12/2021
Deutschland
Ich liebe diese Kopfhörer!
Der Kauf war nur Zufall, denn nachdem mich die JBL-Kopfhörer dermaßen verärgert haben, nahm ich die SHP2700 in Besitz. Der Klang ist richtig prima, warme Tiefen, klare Mitten, angenehme Höhen für meine JBL-gepeinigten Ohren. Dazu echt robust und angenehm zu tragen. Das Ohr wird gut umschlossen, Umgebungsgeräusche nehme ich fast nicht wahr. Das Kabel ist mit 3 m völlig okay und zudem sehr stabil (tatsächlich!). Ein Stern Abzug gibt es für die schwer ab- und aufziehbaren Ohrpads. Wenn man diese nach dem waschen wieder aufziehen will, wird es knifflig. Hir wäre eine andere Lösung hilfreich. Klare Empfehlung dennoch!
Fordele
Sehr gute Verarbeitung, robust, super Klangfarbe
Ulemper
Ersatz-Ohrpads zu teuer, schwer montierbar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2700 Stereokopfhörer
Dato for brug 2020-12-23
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP2700 Stereokopfhörer
Dato for brug 2020-12-23