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Udgået

HiFi-stereohovedtelefoner

SHP3000/00

4

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Dynamisk bas, komfortabel pasform

Letvægtskonstruktion med kraftige 40 mm neodym-højttalere. Med sine automatisk justerbare ørekapsler og de helt åbne, perforerede ørepuder er SHP3000 uden tvivl perfekt til indendørs brug.

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Dynamisk bas, komfortabel pasform

  • Over-ear

  • Sort

Akustisk indstillede 40-mm højttalere giver perfekt afbalanceret lyd

Akustisk indstillede 40-mm højttalere giver perfekt afbalanceret lyd

Enkeltsidet kabel reducerer sammenfiltring

Ørepuder, der nemt kan ånde og afgive varme

Ørepuder, der nemt kan ånde og afgive varme

Tekniske specifikationer

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

05/12/2012

Nederland

Nederland

Gebruiksvriendelijke koptelefoon

Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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