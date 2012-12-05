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Udgået
Dynamisk bas, komfortabel pasform
Letvægtskonstruktion med kraftige 40 mm neodym-højttalere. Med sine automatisk justerbare ørekapsler og de helt åbne, perforerede ørepuder er SHP3000 uden tvivl perfekt til indendørs brug.
Over-ear
Sort
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
ranger
05/12/2012
Nederland
Gebruiksvriendelijke koptelefoon
Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP3000 HiFi Stereo Headphones