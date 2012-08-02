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Udgået
Til brug hjemme og på farten
Kraftfuld lyd og letvægtsbærbarhed kombineres i disse stereohovedtelefoner, så du får fin lyd og maksimal komfort ved indendørs og udendørs brug
Til indendørs og udendørs
Ledningen er praktisk tilsluttet til den ene side og reducerer derfor risikoen for sammenfiltring og forenkler opspoling af ledningen ved opbevaring.
Disse Philips-hovedtelefoner har ørekapsler, der ikke blot dækker hele øret, så du får en bedre lydkvalitet, men også giver plads til en større kapsel med bedre kvalitet.
Ultra-bløde puder på hovedbånd i stof matcher ørepuderne og giver tætsluttende og sikker pasform på hovedet, uden at trykke på kraniet.
4.8
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Giandano
02/08/2012
Italia
Una cuffia eccellente
Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP5401 Stereo Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP5401 Stereo Headphones
gerbesdo
05/01/2012
Nederland
goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon
voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP5401 Stereo Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP5401 Stereo Headphones
20/12/2011
Nederland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP5401 Stereo Headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP5401 Stereo Headphones