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Udgået

Stereohovedtelefoner

SHP5401/00

4.8

| (4) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Til brug hjemme og på farten

Kraftfuld lyd og letvægtsbærbarhed kombineres i disse stereohovedtelefoner, så du får fin lyd og maksimal komfort ved indendørs og udendørs brug

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Til brug hjemme og på farten

  • Til indendørs og udendørs

Enkeltsidet kabel reducerer sammenfiltring og forbedrer komforten.

Ledningen er praktisk tilsluttet til den ene side og reducerer derfor risikoen for sammenfiltring og forenkler opspoling af ledningen ved opbevaring.

Hele øret dækkes for at optimere lydkvaliteten.

Disse Philips-hovedtelefoner har ørekapsler, der ikke blot dækker hele øret, så du får en bedre lydkvalitet, men også giver plads til en større kapsel med bedre kvalitet.

Ultra-bløde puder på hovedbøjlen giver maksimal bærekomfort

Ultra-bløde puder på hovedbånd i stof matcher ørepuderne og giver tætsluttende og sikker pasform på hovedet, uden at trykke på kraniet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

4

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

02/08/2012

Italia

Italia

Una cuffia eccellente

Performance audio notevolissime. Possiedo cuffie ben più blasonate (Beyerdynamic dt880, Shure, Sennheiser...). Certo non le eguaglia, ma questa Philips si permette di suonare davvero bene e costa un'inezia. Ottima per fare i primi passi nel bel suono in cuffia. E' una cuffia da interno, dimenticate di poterla usare in treno, aereo o metropolitana.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP5401 Stereo Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP5401 Stereo Headphones

05/01/2012

Nederland

Nederland

goed zittend licht van gewicht hoofdtelefoon

voor deze prijs uitstekende prestaties van philips,afgewaardeerd met de hoogst aantal bereikbare sterren.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP5401 Stereo Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP5401 Stereo Headphones

20/12/2011

Nederland

Nederland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP5401 Stereo Headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP5401 Stereo Headphones

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