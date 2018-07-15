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Udgået
SHP8900/00
Fantastisk klar lyd
Komfortable og fuldt justerbare hovedtelefoner med neodym-højttalerenheder giver overlegen klarhed og bred frekvenskurve
Hidtil uset præcision
Hovedbøjlen, der nemt kan justeres, sikrer optimal ydeevne med en komfortabel, tætsluttende akustisk forsegling mellem ørepude og øre.
Akustikingeniørerne har taget hensyn til den mindste detalje og forfinet låsemekanismens konstruktion, så det aftagelige kabel ikke går løs ved et uheld.
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3.0
ud af 5
6
Anmeldelser
valentin56
15/07/2018
Sverige
Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!
Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8900 Hi-fi headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8900 Hi-fi headphones
yobu
08/01/2021
United Kingdom
Oldie but Goldie!
Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)
Fordele
Great driver, not easy to find
Ulemper
Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8900 Hi-fi headphones
Dato for brug 2019-01-08
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8900 Hi-fi headphones
Dato for brug 2019-01-08
Kukadziamba
02/08/2023
United Kingdom
Good sound, but bad cable
Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8900 Hi-fi headphones
Dato for brug 2021-08-02
Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8900 Hi-fi headphones
Dato for brug 2021-08-02