ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af emballage
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af emballage
  • Primært billede

Udgået

Hi-fi-hovedtelefoner

SHP8900/00

3

| (6) Anmeldelser

Fantastisk klar lyd

Komfortable og fuldt justerbare hovedtelefoner med neodym-højttalerenheder giver overlegen klarhed og bred frekvenskurve

Se alle fordele

Hi-fi

Fantastisk klar lyd

  • Hidtil uset præcision

Hovedbøjle, der nemt justeres, så den passer pefekt og giver øget komfort

Hovedbøjlen, der nemt kan justeres, sikrer optimal ydeevne med en komfortabel, tætsluttende akustisk forsegling mellem ørepude og øre.

Unik aftagelig kabellåsemekanisme

Akustikingeniørerne har taget hensyn til den mindste detalje og forfinet låsemekanismens konstruktion, så det aftagelige kabel ikke går løs ved et uheld.

Fjern

Fjern

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.0

ud af 5

6

Anmeldelser

4

15/07/2018

Sverige

Sverige

Själva ljudet och prestanda är bra i genomsnitt!

Har haft dessa lurar i mer än 2 år och forfarande nöjd ljudmässig. Lurarnas breda ljud frekvensomfång och de stora 50mm elementen gör ljudet blir xtra bra upplevelse tillsammans med 5,1 el.7,1 ljudsystem. De flesta lurar har sämre frekvens omfång dvs mellean 20-20000 Hz som standar och ljudet blir därefter tyvärr. ju högre/bredare frekvenser gör så att man upplever alla ljuden från lägsta till högsta klart och tydligt..vilket många kunder inte tänker på eller är insatta i ljudsystem tråkigt nog. Det ända miss man har gjort i detta fall är tillbehören som löstagbara sladden( som håller ej måttet) och själv blev tvungen att tillverka eget sladd,? Nu jagar efter liknade lurar med samma prestanda då mina gamla lurar börjar bli utslitna..

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8900 Hi-fi headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8900 Hi-fi headphones

08/01/2021

United Kingdom

United Kingdom

Oldie but Goldie!

Some years ago, the SHP8900 defines a real nice sounding headphone that is good to modify via EQ. Only drawback ist the low quality cable that should be replaced over the years. Still prefer the 8900 over the later SHP9500/9600, got a second one as backup :)

Fordele

Great driver, not easy to find

Ulemper

Cable won't last this long, housing is a bit flimsy but nothing to yearn about

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8900 Hi-fi headphones

Dato for brug 2019-01-08

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8900 Hi-fi headphones

Dato for brug 2019-01-08

02/08/2023

United Kingdom

United Kingdom

Good sound, but bad cable

Very poor cable connecting the headphones and the source. Not sure where to get one.

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8900 Hi-fi headphones

Dato for brug 2021-08-02

Denne anmeldelse blev foretaget for SHP8900 Hi-fi headphones

Dato for brug 2021-08-02

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.