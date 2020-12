Grupperede funktioner, der er nemme at bruge

Med de grupperede funktioner er det nemt at finde de knapper, du skal bruge til at betjene en specifik lyd-/videoenhed. Alle funktioner på enheden er grupperet på fjernbetjeningen. Derudover er den øverste del af fjernbetjeningen delt op i forskellige farver (sort, sølv, aluminium, ...) og har forskellige overflader på tasterne (sort, sølv, mat, blank, ...), så det er hurtigt at se, hvilke taster der skal bruges til at betjene en specifik lyd-/videoenhed.