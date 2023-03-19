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Udgået
Detaljeret, naturlig lyd
Noise Canceling Pro
Tydeligere opkald på farten
Pålidelig in-ear-pasform
Støjende fitnesscenter? Blæsende park? Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på dine omgivelser for at undertrykke ekstern støj, herunder blæst, i realtid. Hvis din løbetur fører dig tæt på travle veje, kan du trykke på en øretelefon for at aktivere opmærksomhedstilstand, så du kan høre udefrakommende lyde.
Når du er i gang med et opkald, opfanger en dedikeret mikrofon lyden af din stemme, mens en AI-algoritme fjerner baggrundsstøj. Den person, du taler med, vil høre dig, ikke trafikken eller personer, der står ved siden af dig!
Uanset hvordan du bevæger dig, bliver disse øretelefoner siddende. Ørepuderne af silikone har et tekstureret grebsmønster, der hjælper øretelefonerne med at blive siddende i ørerne og gør dem nemme at holde med svedige hænder. Øretelefonernes overflade er reflekterende, hvilket kan gøre dig mere synlig i mørke.
Priser
4.6
ud af 5
70
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produkt
margaritastepanenkova
19/03/2023
Danmark
Del af kampagnen
Perfekt med funktioner
meget tilfreds med høretelefonerne. Oplad hurtigt og holder op til 7 timer. vandtæt. komfortabel. Høretelefonerne har en klar lyd. perfekt til mig som musikelsker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
janej23
23/02/2023
Danmark
Del af kampagnen
Fantastiske earbuds
Jeg har været så heldig at teste disse fantastiske earbuds. De er meget behagelige og nemmere at bruge. De kommer i en smart opladningsæske, lige til at tage med. Der er en lille brugsanvisning med, der gør det super nemt at lære dem at kende. De har en rigtig god pasform som gør dem behagelig at bruge. Lyden er rigtig god - også under bevægelse, hvilket gør dem gode at træne med. Der er kun en ting, der ikke rigtig fungerer. Tales der i telefon er lyden fin i min ende. Lyden lyder hul hos den person jeg taler med - som om jeg opholder mig i et stort tomt lokale. Det betyder ikke noget, hvis det er en kort samtale, men er træls, hvis det er en længere samtale. Jeg anbefaler varmt disse earbuds.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
stinev2
14/02/2023
Danmark
Del af kampagnen
God lyd i dine øre
Flot design! God lyd, nem at have med, holder godt strøm og jA! Jeg er glad for produktet og vil klar anbefale det til andre - og det bedste er at de sidder virkelig godt i mine øre
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Kræver en softwareopdatering. Philips Headphones-appen giver dig besked, når den seneste softwareversion er tilgængelig.