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  • Din træning er vigtig
  • Din træning er vigtig
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  • Din træning er vigtig
  • Din træning er vigtig
  • Din træning er vigtig
  • Din træning er vigtig
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  • Din træning er vigtig
  • Din træning er vigtig
  • Din træning er vigtig
  • Din træning er vigtig
  • Din træning er vigtig
  • Din træning er vigtig
  • Din træning er vigtig
  • Din træning er vigtig
  • Din træning er vigtig
  • Din træning er vigtig

Udgået

Ægte trådløse hovedtelefoner

TAA5508BK/00

4.6
| (70) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produkt

2 Priser

Din træning er vigtig
Fra fitnesscenteret til udendørs kan disse støjreducerende ægte trådløse sportshovedtelefoner motivere dig under træningen! Musik og podcasts lyder fantastisk, og du høres tydeligt, hvis du stopper op for at modtage et opkald. En pålidelig in-ear-pasform holder øretelefonerne på plads.
Se alle fordele

Din træning er vigtig

  • Detaljeret, naturlig lyd

  • Noise Canceling Pro

  • Tydeligere opkald på farten

  • Pålidelig in-ear-pasform

Fordyb dig hvor som helst. Noise Canceling Pro

Fordyb dig hvor som helst. Noise Canceling Pro

Støjende fitnesscenter? Blæsende park? Adaptiv støjreduktion reagerer hurtigt på dine omgivelser for at undertrykke ekstern støj, herunder blæst, i realtid. Hvis din løbetur fører dig tæt på travle veje, kan du trykke på en øretelefon for at aktivere opmærksomhedstilstand, så du kan høre udefrakommende lyde.

Tydeligere opkald, mens du er på farten. De hører dig, ikke støjen

Tydeligere opkald, mens du er på farten. De hører dig, ikke støjen

Når du er i gang med et opkald, opfanger en dedikeret mikrofon lyden af din stemme, mens en AI-algoritme fjerner baggrundsstøj. Den person, du taler med, vil høre dig, ikke trafikken eller personer, der står ved siden af dig!

Pålidelig in-ear-pasform. Bevæg dig uden at tabe den

Pålidelig in-ear-pasform. Bevæg dig uden at tabe den

Uanset hvordan du bevæger dig, bliver disse øretelefoner siddende. Ørepuderne af silikone har et tekstureret grebsmønster, der hjælper øretelefonerne med at blive siddende i ørerne og gør dem nemme at holde med svedige hænder. Øretelefonernes overflade er reflekterende, hvilket kan gøre dig mere synlig i mørke.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

70

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produkt

19/03/2023

Danmark

Danmark

Perfekt med funktioner

meget tilfreds med høretelefonerne. Oplad hurtigt og holder op til 7 timer. vandtæt. komfortabel. Høretelefonerne har en klar lyd. perfekt til mig som musikelsker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

23/02/2023

Danmark

Danmark

Fantastiske earbuds

Jeg har været så heldig at teste disse fantastiske earbuds. De er meget behagelige og nemmere at bruge. De kommer i en smart opladningsæske, lige til at tage med. Der er en lille brugsanvisning med, der gør det super nemt at lære dem at kende. De har en rigtig god pasform som gør dem behagelig at bruge. Lyden er rigtig god - også under bevægelse, hvilket gør dem gode at træne med. Der er kun en ting, der ikke rigtig fungerer. Tales der i telefon er lyden fin i min ende. Lyden lyder hul hos den person jeg taler med - som om jeg opholder mig i et stort tomt lokale. Det betyder ikke noget, hvis det er en kort samtale, men er træls, hvis det er en længere samtale. Jeg anbefaler varmt disse earbuds.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

14/02/2023

Danmark

Danmark

God lyd i dine øre

Flot design! God lyd, nem at have med, holder godt strøm og jA! Jeg er glad for produktet og vil klar anbefale det til andre - og det bedste er at de sidder virkelig godt i mine øre

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7507BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kræver en softwareopdatering. Philips Headphones-appen giver dig besked, når den seneste softwareversion er tilgængelig.