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  • Træn smartere
  • Træn smartere
  • Træn smartere
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  • Træn smartere
  • Træn smartere
  • Træn smartere
  • Træn smartere
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  • Træn smartere
  • Træn smartere
  • Træn smartere
  • Træn smartere
  • Træn smartere

Udgået

Ægte trådløse sportshovedtelefoner

TAA7306BK/00

2.5
| (13) Anmeldelser
Træn smartere
Løb hurtigere. Hop højere. Disse ægte trådløse sportshovedtelefoner har aftagelige ørekroge for at give en supersikker pasform. Motiverende lyd holder dig fokuseret, og den indbyggede pulsmåler hjælper dig med at gøre din træning mere effektiv.
Se alle fordele

Træn smartere

  • In-ear-pasform

  • Pulsmåler

  • Ørekroge eller vingespidser

  • UV-rengøring

Fleksibel pasform. Ørekroge eller vingespidser

Fleksibel pasform. Ørekroge eller vingespidser

Fleksible og aftagelige vingespidser sikrer pasformen ved træning med lav til medium intensitet. Når du er klar til et hårdere træningspas, sikrer aftagelige ørekroge, at dine ørepropper bliver på plads. Vælg farve på ørekrog eller øreprop, så den passer til din smag.

Lyt til din krop. Pulsmåler

Lyt til din krop. Pulsmåler

Træn smartere takket være en pulsmåler, der er kompatibel med populære fitness-apps og Philips Headphone-appen. Hvis din valgte app understøtter live-opdateringer, får du pulsmålinger talt ind i dit øre, mens du træner. Du ved, hvornår du skal øge intensiteten, og hvornår du skal holde igen.

Træn hårdt, hold dig frisk. UV-rengøring

Træn hårdt, hold dig frisk. UV-rengøring

Pump jern. Giv den gas på løbebåndet. Uanset hvordan du foretrækker dit endorfinsus, giver disse hovedtelefoner dig frihed til at få sved på panden! Når du er færdig, skal du blot sætte øredelene i opladeretuiet, så fjerner en UV-rengøringscyklus op til 99 % af bakterierne.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.5

ud af 5

13

Anmeldelser

16/11/2022

Danmark

Danmark

Et par solide gode in-ear høretelefoner

Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

05/11/2022

Danmark

Danmark

Philips In-Ear

Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner

25/06/2023

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Produkten har utmärkta funktioner

Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7306BK True wireless sporthörlurar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7306BK True wireless sporthörlurar

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.