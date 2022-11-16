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Udgået
TAA7306BK/00
In-ear-pasform
Pulsmåler
Ørekroge eller vingespidser
UV-rengøring
Fleksible og aftagelige vingespidser sikrer pasformen ved træning med lav til medium intensitet. Når du er klar til et hårdere træningspas, sikrer aftagelige ørekroge, at dine ørepropper bliver på plads. Vælg farve på ørekrog eller øreprop, så den passer til din smag.
Træn smartere takket være en pulsmåler, der er kompatibel med populære fitness-apps og Philips Headphone-appen. Hvis din valgte app understøtter live-opdateringer, får du pulsmålinger talt ind i dit øre, mens du træner. Du ved, hvornår du skal øge intensiteten, og hvornår du skal holde igen.
Pump jern. Giv den gas på løbebåndet. Uanset hvordan du foretrækker dit endorfinsus, giver disse hovedtelefoner dig frihed til at få sved på panden! Når du er færdig, skal du blot sætte øredelene i opladeretuiet, så fjerner en UV-rengøringscyklus op til 99 % af bakterierne.
2.5
ud af 5
13
Anmeldelser
FHK1
16/11/2022
Danmark
Et par solide gode in-ear høretelefoner
Det er et par gode solide høretelefoner der sidder perfekt i øret og lukker godt af.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Aarhus8000
05/11/2022
Danmark
Philips In-Ear
Jeg har haft hovedtelefoner i en rum tid nu og jeg har været glad for dem. Jeg har brugt dem i forskellige miljøer og de har altid leveret god lyd. De sidder rigtig fint i øret og uanset om man udsætter dem for en løbetur eller styrketræning så bliver de siddende og er ikke til gene. Jeg har før oplevet at mikrofonen i trådløse høretelefoner er dårlig, men har ikke oplevet at folk jeg har snakket med ikke har kunne høre mig klart og tydeligt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7306BK Ægte trådløse sportshovedtelefoner
Stefan 666
25/06/2023
Sverige
Bekræftet køber
Produkten har utmärkta funktioner
Den har allt den lovar och lite till, utmärkt batteri tiden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7306BK True wireless sporthörlurar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAA7306BK True wireless sporthörlurar