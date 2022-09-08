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Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

TAKH301PK/00

Vær dig selv

Hav det sjovt med on-ear-hovedtelefonerne, som børnene selv kan style. Disse hovedtelefoner er volumenbegrænset til 85 dB og er robuste nok til at smide i en skoletaske. Børn kan dekorere ørepuderne med klistermærker eller deres eget kunstværk!

Se alle fordele

Vær dig selv

  • 32 mm enheder/lukket bagside

  • On-ear

  • Bløde ørepuder

Et 1,2 m langt kabel, der er ideelt til udendørs brug.

Den ideelle kabellængde, så du får frihed til at anbringe din lydkilde, hvor du ønsker det.

32 mm akustiske drivere. Krystalklar lyd

Disse hovedtelefoner er specielt designet til at beskytte børns ører med 32 mm højtalerdrivere, der er begrænset til 85 dB. Du kan slappe af, mens børnene nyder deres sange, videoer og spil på en sikker måde.

Justerbare ørepuder. Brug klistermærker eller tegninger

Børnene kan tilpasse disse hovedtelefoner med klistermærker eller endda tegninger. Ørepudens gennemsigtige ydre beklædning kan åbnes, så du kan sætte en tegning ind. Der følger desuden tre sæt klistermærker og et grafikkort med hovedtelefonerne.

Tekniske specifikationer

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