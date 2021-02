Fleksibel, justerbar hovedbøjle. Kan drejes og bøjes

Den kraftige og fleksible hovedbøjle kan nemt justeres og er robust nok til at blive kastet i en rygsæk eller blive tabt på gulvet. Det kan endda drejes hårdt uden at brække over. Uanset hvad børnene gør med hovedtelefonerne, forbliver de i ét stykke.