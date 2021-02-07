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  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid
  • Elegant design. 30 timers afspilningstid

Udgået

Trådløse Bluetooth®-hovedtelefoner

TAPH802BK/00

4.6
| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Elegant design. 30 timers afspilningstid
Uanset hvad ugen bringer. Disse trådløse over-ear-hovedtelefoner gør din pendling mere behagelig med afbalanceret, detaljeret lyd og op til 30 timers spilletid. Hvis du har brug for mere tid, giver hurtig opladning dig mellem 2 og 6 timers ekstra strøm
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Trådløse hovedtelefoner med lyd i høj opløsning

Elegant design. 30 timers afspilningstid

  • 40 mm enheder/lukket bagside

  • Over-ear

Hver tur. 30 timers afspilningstid.

Hver uge er disse hovedtelefoner klar til den mest krævende pendler. En enkelt opladning tager kun 1,5 timer, og giver dig 30 timers spilletid eller taletid. To niveauer af hurtig opladning ¡ªHurtig opladning og Lynopladning¡ª giver dig 2 eller 6 timers ekstra afspilningstid. Så du kan blive ved med at lytte mandag til fredag, og langere.

Detaljeret lyd. Kraftfuld bas

Perfekt tilpassede akustiske neodymenheder leverer dyb bas og klar mellemtone

Fleksibelt design

Disse trådløse hovedtelefoner har bløde ørepuder, der kan foldes sammen i to retninger. Du kan enten folde dem fladt, så de passer perfekt i en skuffe. Du kan også folde dem fladt og indad til en kompakt pakke, som passer i en jakkelomme og taske.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.6

ud af 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

07/02/2021

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Acima das espetativas

O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.

Fordele

Facil na conectividade., bp, som e confortavel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

23/04/2020

België

België

Casque Bluetooth

Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps

Fordele

Son super

Ulemper

Volume pourrait être un peu plus fort

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

29/01/2020

Nederland

Nederland

Comfortabele koptelefoon met goed geluid!

Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.

Fordele

oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.

Ulemper

Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  1. De faktiske resultater kan variere