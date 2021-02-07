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Udgået
40 mm enheder/lukket bagside
Over-ear
Hver uge er disse hovedtelefoner klar til den mest krævende pendler. En enkelt opladning tager kun 1,5 timer, og giver dig 30 timers spilletid eller taletid. To niveauer af hurtig opladning ¡ªHurtig opladning og Lynopladning¡ª giver dig 2 eller 6 timers ekstra afspilningstid. Så du kan blive ved med at lytte mandag til fredag, og langere.
Perfekt tilpassede akustiske neodymenheder leverer dyb bas og klar mellemtone
Disse trådløse hovedtelefoner har bløde ørepuder, der kan foldes sammen i to retninger. Du kan enten folde dem fladt, så de passer perfekt i en skuffe. Du kan også folde dem fladt og indad til en kompakt pakke, som passer i en jakkelomme og taske.
4.6
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
paze11
07/02/2021
Portugal
Bekræftet køber
Acima das espetativas
O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.
Fordele
Facil na conectividade., bp, som e confortavel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Raffaële Josephe
23/04/2020
België
Casque Bluetooth
Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps
Fordele
Son super
Ulemper
Volume pourrait être un peu plus fort
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Hendrik61
29/01/2020
Nederland
Comfortabele koptelefoon met goed geluid!
Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.
Fordele
oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.
Ulemper
Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
De faktiske resultater kan variere