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Udgået

Trådløse in-ear-hovedtelefoner med høj opløsning

TAPN505BK/00

Altid der. Ingen forstyrrelser

Hold fokus med de trådløse støjreducerende in-ear-hovedtelefoner, der giver dig op til 14 timers spilletid. Den lette nakkerem gør det nemt at holde disse hovedtelefoner tæt på. Den opdaterede smart-funktionalitet holder dig organiseret.

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Trådløs ANC-halsrem med lyd i høj opløsning

Altid der. Ingen forstyrrelser

  • 13mm enheder/lukket bagside

  • In-ear

  • Sort

  • Halsrem

Google Assistent. Hold styr på dit liv, mens du er på farten

Hold styr på dit liv uden at tage din telefon frem: bare spørg Google Assistent. Et enkelt tryk på en knap på halsbåndet aktiverer assistenten. Du kan bede den om at åbne din kalender, læse meddelelser på din telefon, foretage opkald eller sende meddelelser til venner, administrere afspilningslister og meget mere.

Indbygget mikrofon med fjernelse af ekko sikrer klar lyd

Nu kan du blive fri for irriterende ekko, når du taler i telefon. Med vores akustiske ekkofjernelse får du altid en klar, uforstyrret forbindelse.

Slank halsbånd til at have på hele dagen. Bæretaske

Den slanke halsrem ligger behageligt om din nakke.

Tekniske specifikationer

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