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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
TAPN505BK/00
Altid der. Ingen forstyrrelser
Hold fokus med de trådløse støjreducerende in-ear-hovedtelefoner, der giver dig op til 14 timers spilletid. Den lette nakkerem gør det nemt at holde disse hovedtelefoner tæt på. Den opdaterede smart-funktionalitet holder dig organiseret.
13mm enheder/lukket bagside
In-ear
Sort
Halsrem
Hold styr på dit liv uden at tage din telefon frem: bare spørg Google Assistent. Et enkelt tryk på en knap på halsbåndet aktiverer assistenten. Du kan bede den om at åbne din kalender, læse meddelelser på din telefon, foretage opkald eller sende meddelelser til venner, administrere afspilningslister og meget mere.
Nu kan du blive fri for irriterende ekko, når du taler i telefon. Med vores akustiske ekkofjernelse får du altid en klar, uforstyrret forbindelse.
Den slanke halsrem ligger behageligt om din nakke.
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