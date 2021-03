Opladeretui. Få op til 24 timers spilletid

Opladeretuiet kan oplades trådløst eller via USB-C. Et fuldt opladet etui giver dig 18 timers ekstra spilletid. Hovedtelefonerne kan spille i 6 timer på en enkelt opladning (5 timer med ANC). Oplad dem i 15 minutter for at få 1 ekstra time.