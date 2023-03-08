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Udgået
TAT8505BK/00
13mm enheder/lukket bagside
Bluetooth®
Sort
Når sangen fortjener din fulde opmærksomhed, kan du fordybe dig med disse ægte trådløse hovedtelefoner - helt uden forstyrrelser. Én ekstern mikrofon og én intern mikrofon kombineres for at bortfiltrere ekstern støj. Opmærksomhedstilstanden bringer dig tilbage til virkeligheden, når det er nødvendigt.
Perfekt justerede 13 mm enheder leverer kraftfuld bas og enestående klarhed i hvert eneste nummer. Hvis du tager en øreprop ud, sættes musikken på pause. Sæt øreproppen i igen, og musikken starter igen.
Opladeretuiet kan oplades trådløst eller via USB-C. Et fuldt opladet etui giver dig 18 timers ekstra spilletid. Hovedtelefonerne kan spille i 6 timer på en enkelt opladning (5 timer med ANC). Oplad dem i 15 minutter for at få 1 ekstra time.
Priser
2.4
ud af 5
11
Anmeldelser
Jml3_uk
08/03/2023
United Kingdom
Bekræftet køber
Great, comfortable and just work
Had these for a few weeks now and have had no issues. Work perfectly well with my Samsung phone. Also been able to connect them to my Surface Laptop and the Amazon Fire Tablet without any issues. Definitely worthwhile and would happily recommend
Fordele
Connects no issues with other devices, decent battery life
Ulemper
None yet
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8000 series TAT8505BK In-ear true wireless headphones
Barrista Numero Uno
02/02/2022
Nederland
Bekræftet køber
PUIK GELUID
Opbergdoosje en earbuds zien er mooi uit. Earbuds hadden voor mijn gevoel een wat stroever oppervlak mogen hebben om uit je handen glijden te voorkomen. Jarenlang heb ik (hobby) op professioneel niveau audio-opnamen van voornamelijk klassieke muziek gemaakt die o.a. op cd zijn verschenen of door radio werden uitgezonden. Hoogtepunt: Bach's Hohe Messe met wereldpremière (2002). Kwaliteit geluid: zeer fraai, doch geen topklasse. Het is van belang dat de juiste maat rubber dopjes is geplaats. Zo niet, dan verlies je veel bas en klinkt het iel. Uit mijn opnametijd herinner ik me een Philips over-ear koptelefoon die - hoewel modeste prijs - topklasse geluid gaf. Philips weet echt wel hoe het moet. Omdat ik meestal hooguit een paar uur achter elkaar luister, heb ik geen klagen over de gebruiksduur van de ingebouwde oplaadbare batterij.
Fordele
Goed geluid, voldoende gebruikstijd batterij
Ulemper
buitenzijde iets te glad
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Boortjefocus
22/11/2021
Nederland
Wat een heerlijk geluid!
Lang gezocht naar draadloze oortje. Uiteindelijk in de jungle van het overweldigende aanbod van allerlei merken, de keuze gemaakt voor deze Philips in-ear hedphones. Geen spijt van mijn keuze. Wat een mooi geluid komt er mijn oren binnen. En dan heb ik nog niet eens alle sound-modi in de app geprobeerd ( bass, klassiek etc). De app werkt prettig en is overzichtelijk vind ik. Het overschakelen van ANC naar de modus met meer omgevingsgeluid werkt makkelijk. Gaat volgens mij wel alleen via de app. Maar omdat ik ze pas heb, heb ik nog niet alle mogelijkheden en features uitgeprobeerd. Zo'n techneut ben ik ook weer niet. Na gebruik zijn de oortjes heel makkelijk terug te plaatsen in de oplaadcase. Een compacte case, licht en die prettig sluit. Accuduur van de oortjes is enorm goed. In combinatie met de case, kun je wel even vooruit voordat je echt weer aan de stekker moet. Kortom, ik en erg tevreden met dit product. Ik vind het geluid een streling voor mijn oren. Vooral de bass-tonen maken me erg blij. Als ik tenslotte nog een minpuntje moet noemwn, is dat de touch-control op de oortjes zelf even zoeken en wennen is. Maar in zijn geheel niet onmogelijk en onvriendelijk. Gewoon even oefenen.
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Geluid, accuduur, comfort, uiterlijk, compactheid
Ulemper
Touchcontrol is even zoeken
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 8000 series TAT8505BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon