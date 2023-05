Smart drejelig krog med magnet og ergonomisk kabinet

Det ergonomisk formede håndtag med anti-slip-belægning er designet med dig i tankerne og giver dig mulighed for at holde denne arbejdslampe på en sikker måde. Hvis du har brug for at have begge hænder fri til arbejdet, kan lyset placeres sikkert takket være den 360° drejelige udtrækskrog og en kraftig magnet. Tænd/sluk-knappen er placeret på bagsiden for at sikre, at lyset ikke blænder dig, når du tænder for det.